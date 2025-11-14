ATP Finals 2025, tanti bianconeri a vedere il match di Musetti

Continuano le presenze dei giocatori della Juventus alle ATP Finals di Torino. Ieri sera presente anche Alessandro del Piero.

Le ATP Finals di Torino continuano a regalare grandi emozioni dentro e fuori dal campo. In questi giorni, numerosi giocatori bianconeri si sono recati all’Inalpi Arena per vedere i migliori tennisti al mondo battersi. Vi abbiamo raccontato la presenza di Bremer e Milik nei giorni scorsi, per assistere al match di Sinner. Ieri sera è stato il turno di altri juventini, che approfittando della sosta per le Nazionali si sono recati al palazzetto per assistere all incontro tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti.

Il tennista spagnolo ha superato l’italiano in due set con il punteggio di 6-4, 6-1. Una vittoria che gli permette il passaggio del gruppo e soprattutto la certezza di tornare numero uno del ranking ATP.

Ieri si sono visti sugli spalti Mattia Perin e Daniele Rugani. Proprio il portiere bianconero è stato protagonista di un bel siparietto nel post-partita. Perin ha incontrato Musetti e gli ha regalato una sua maglia. Oltre a loro, non si è poi potuta non notare la presenza di Alessandro Del Piero che a fine match si è incontrato con gli altri bianconeri. La foto pubblicata dalla Juventus: https://www.instagram.com/p/DRAzm9ICKXU/?igsh=emEzMHgydnI3N2Ru