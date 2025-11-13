ATP Finals 2025, Bremer incontra Sinner e Brignone. Le parole del difensore

Il difensore della Juve, Gleison Bremer, ha incontrato ieri sera Jannik Sinner e Federica Brignone. Ecco cosa si sono detti

Nella serata di ieri, anche il difensore della Juventus Gleison Bremer e la sciatrice Federica Brignone hanno assistito alla sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev delle ATP Finals a Torino: i due hanno incontrato l’azzurro all’Inalpi Arena nel post partita.

I tre hanno scambiato qualche parola riguardo gli infortuni, visto che il brasiliano e la campionessa stanno entrambi costretti a una lunga riabilitazione dopo un intervento chirurgico. Le parole del numero 3 bianconero: “Ho fatto nove mesi fuori ma ora mi sto riprendendo.”

L’ex granato, molto incuriosito, ha fatto anche un tour per tutto l’impianto e ha rivelato al sito ufficiale dell’Atp: “La loro mentalità mi impressiona, nel tennis non hai alibi, hai tutta la responsabilità: nel calcio è diverso.”