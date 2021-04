Tutti pazzi per Allegri ma la Juve ha la precedenza

Si allunga la lista dei club che corteggiano Allegri

redazionejuvenews

Il mercato legato alle panchine dei club è sempre molto interessante. In Italia in bilico ci sono quelle di Juventus, Roma e Napoli. Per quanto riguarda la Vecchia Signora, Andrea Pirlo è più fuori che dentro. L'uscita dalla Champions League agli ottavi di finale e il fatto di non aver mai reso i bianconeri competitivi alla corsa Scudetto, porta verso l'addio dalla società. Probabilmente solo una seconda posizione convincente in Serie A e la vittoria della Coppa Italia potrebbero salvare una situazione precaria. Tra i tanti nomi che girano in merito agli allenatori, c'è uno che ricorre continuamente: Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese piace a moltissimi club. In Italia, a parte la Juventus, piace a Napoli e Roma. Infatti il futuro di Rino Gattuso lontano dalla città campana è quasi scontato, le beghe con De Laurentis e un gioco che non piace alla tifoseria hanno allontanato entrambe le parti. Per quanto riguarda invece i giallorossi, Fonseca non sembra essere nel futuro del club. Certo, in caso di vittoria dell'Europa League le cose cambierebbero. Alla società capitolina, oltre ad Allegri, piace anche Julian Nagelsmann, stesso nome seguito anche dalla Vecchia Signora, 33enne allenatore del Lipsia, attualmente secondo in classifica nel campionato tedesco.

Su Allegri non ci sono solo club italiani. Secondo "SportMediaset" il Bayern Monaco sta pensando di portare in Germani l'ex allenatore bianconero. Infatti, l'eliminazione dei tedeschi dalla Champions League da parte del PSG a concretizzati l'addio a fine stagione di Hans-Dieter Flick con il Bayern Monaco. Tuttavia, quello che è certo è che Allegri è pronto a tornare a vincere e ad alzare trofei, dopo due anni di stop. Il corteggiamento sicuramente lusinga l'ex giocatore, ma il club bianconero ha una situazione privilegiata, grazie al rapporto di amicizia tra il Presidente Agnelli e il tecnico. Rivederlo all'Allianz Stadium sarebbe qualcosa di rivoluzionario, soprattutto dopo l'addio di due anni fa. Ma sappiamo bene che "ceri amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano".