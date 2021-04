Tacconi: “La Juve deve ripartire senza Ronaldo. Non so se confermerei Pirlo”

Le parole dell'ex portiere della Juventus

redazionejuvenews

L'ex bianconero Stefano Tacconi, durante l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, è intervenuto in merito alla situazione della Juventus. Tra tanti argomenti toccati, c'è stato anche quello di Cristiano Ronaldo, apparso in una situazione nervosa a fine gara contro il Genoa: “Cristiano ultimamente si arrabbia troppo: secondo me questo comportamento dà fastidio ai compagni. Anche lui deve capire che c’è una squadra attorno. Se si vuole riaprire un ciclo, bisogna farlo senza Ronaldo”, ha confessato l'ex portiere. Infatti il cinque volte pallone d'oro potrebbe lasciare Torino a giugno, creando una plusvalenza che garantirebbe almeno due top player, andando a sistemare i reparti più in difficoltà.

Ovviamente Stefano Tacconi non si è lasciato sfuggire anche il "tema allenatore". In queste ultime settimane la panchina di Andrea Pirlo è più in bilico che mai, sicuramente le vittorie contro Napoli e Genoa lo hanno aiutato a riprendere fiducia, ma la mancata qualificazione ai quarti di finali di Champions League e l'esclusione dalla corsa Scudetto hanno provocato diversi malumori all'interno dello spogliatoio e della dirigenza bianconera. Su questa situazione, l'ex portiere di Juve e Nazionale ha le idee abbastanza chiare e rivela: “Se confermerei Pirlo? Non lo so. Secondo me con i giovani servirebbe un profilo alla Fabio Capello o alla Trapattoni. Lo stesso Gattuso trasmette una cattiveria agonistica diversa”.

Domenica prossima c'è una partita fondamentale per Juventus. Infatti la Vecchia Signora deve affrontare l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per una sfida che sa di dentro o fuori dalla Champions League. Infatti i due club sono una dietro l'altra a distanza di un solo punto. I bianconeri sono terzi mentre la Dea è quarta. Entrambe non si possono permettere passi falsi, visto che il Napoli è pronto a sorpassare una delle due in caso di sconfitta dell'una o dell'altra. Ovviamente, in questo contesto, l'osservato speciale sarà proprio Andrea Pirlo.