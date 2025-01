Da Yildiz a Koopmeiners: le statistiche verso Atalanta-Juve

In vista della sfida contro l'Atalanta la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match

Kenan Yildiz ha segnato fuori casa tre dei suoi quattro gol in questo campionato e in generale cinque delle sue sei reti in Serie A sono arrivate in trasferta; dopo il gol nel derby contro il Torino, potrebbe segnare in due presenze di fila nel massimo campionato per la prima volta.

Kenan Yildiz vanta sei gol e quattro assist in tutte le competizioni 2024/25: tra i giocatori delle squadre dei maggiori cinque tornei europei che hanno partecipato attivamente ad almeno 10 gol in tutte le competizioni, solo Lamine Yamal (19 partecipazioni) è più giovane del numero 10 turco della Juventus.

Le prime tre stagioni di Teun Koopmeiners con un club dei maggiori cinque campionati europei sono state con l’Atalanta, tra il 2021/22 e il 2023/24: l’olandese ha giocato 129 partite tra tutte le competizioni con la Dea, segnando 29 gol – meno reti solo di Lorenzo Pellegrini (32) nel periodo in gare ufficiali tra i centrocampisti della Serie A.

A partire dall’inizio dell’anno solare 2024, Teun Koopmeiners è uno dei due centrocampisti (assieme a Davide Frattesi) ad essere in doppia cifra di partecipazioni attive in trasferta in Serie A: sette gol e tre assist, di cui due passaggi vincenti nelle ultime tre gare esterne. Juve, le statistiche contro l’Atalanta

Andrea Cambiaso ha già segnato un gol contro l’Atalanta in Serie A, nel 2-2 tra bianconeri e i nerazzurri del 10 marzo scorso (a segno anche Arkadiusz Milik e Teun Koopmeiners, che realizzò una doppietta con la maglia della Dea). Tuttavia, il classe 2000 non ha mai battuto i bergamaschi nelle quattro occasioni in cui li ha affrontati in campionato (3N, 1P).

Nicolás González è già stato coinvolto in tre gol contro l’Atalanta in Serie A (una rete e due assist) e solo contro il Sassuolo (quattro marcature) vanta più partecipazioni attive nel massimo campionato italiano.

Titolare contro il Torino, Douglas Luiz non ha mai giocato due gare ufficiali di fila dal 1’ con la Juventus (tre presenze dall’inizio in totale); il brasiliano non conta alcuna partecipazione attiva in 14 presenze totali in bianconero, mentre dopo lo stesso numero di gare in tutte le competizioni con l’Aston Villa nel 2023/24 aveva sei coinvolgimenti all’attivo (sei gol).

Tra i giocatori che hanno realizzato più di una rete e fornito più di un assist in questo campionato, solo Nico Paz (3G+3A – 8 settembre 2004), Santiago Castro (4G+4A – 18 settembre 2004) e Kenan Yildiz (4G+2A – 2005) sono più giovani di Samuel Mbangula (2G+2A – settembre 2004).

Tra i difensori nati dall’1/01/2001 in avanti, solo Patrick Dorgu (quattro) ha preso parte a più reti di Nicolò Savona nella Serie A 2024/25 (tre – come Jackson Tchatchoua – frutto di due reti e un assist).