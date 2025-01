Atalanta, i convocati per la Juve: le scelte di Gasperini

In vista della sfida contro la Juve andiamo alla scoperta dei convocati scelti da Gasperini per l'Atalanta

Manca sempre meno all’inizio del match tra Atalanta e Juve, in programma questa sera alle 20:45 e valido per il recupero della 19a giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci da un pareggio per 0-0 contro l’Atalanta e vorranno quindi tornare subito a vincere per restare vicini alla testa della classifica ma battere la squadra di Motta non sarà facile. In vista della partita la Dea ha comunicato la lista dei convocati: “Bellanova, Brescianini, Carnesecchi, De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Ederson, Hien, Kolasinac, Lookman, Palestra, Pasalic, Retegui, Rossi, Ruggeri, Rui Patricio, Samardzic, Scalvini, Sulemana, Toloi, Zaniolo, Zappacosta”.

Atalanta, la probabile formazione contro la Juve

Ma come scenderanno in campo i nerazzurri? 3-4-1-2 per Gasperini, con Carnesecchi in porta e Djimsiti, Hien e Kolasinac a formare la linea di difesa a tre. Sulle fasce pronti Zappacosta e Ruggeri, con De Roon ed Ederson in mediana. Sulla trequarti spazio a Pasalic a supporto di De Ketelaere e Lookman come attaccanti. Torna in panchina il capocannoniere della Serie A Retegui, recuperato dopo l’infortunio ma non ancora al meglio della condizione. Insieme a lui pronti a subentrare dalla panchina anche Samardzic e Zaniolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini