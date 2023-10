Assist e grandi giocate per Weah: gli USA esaltano l’esterno della Juve

Grande prestazione per Weah con la maglia degli USA contro il Ghana: in campo anche l'altro giocatore della Juve, McKennie

Grande vittoria per la nazionale americana, che ha battuto 4-0 il Ghana grazie alle reti di Pulisic, Balogun e Reyna (doppietta). 90 minuti in campo per Weah, protagonista del match con un assist, mentre è subentrato al 45esimo McKennie.