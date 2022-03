Serie A, comunicate le assegnazioni tv fino alla 30ª

La Lega ha reso noti tutti gli orari delle partite della 29ª e della 30ª giornata, con le relative coperture televisive tra Sky Sport e Dazn.

Dopo aver comunicato gli orari delle partite per le prossime due giornate, con gli anticipi e i posticipi, la Lega Serie A ha reso nota anche l'assegnazione dei match alle televisioni. La Juventus sabato dovrà affrontare la Sampdoria a Marassi e poi la Salernitana all'Allianz Stadium. Due partite in cui i bianconeri dovranno cercare di fare bottino pieno per continuare a recuperare punti alle squadre davanti e aumentare il distacco dalle inseguitrici, pur avendo anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal da dover gestire in mezzo. Nel prossimo turno in particolare Napoli e Inter avranno due trasferte insidiose: gli azzurri di Spalletti andranno a Verona, mentre i nerazzurri di Inzaghi saranno ospiti del Torino. Quest'ultima è quella con il calendario peggiore sulla carta, visto che l'impegno successivo sarà contro la Fiorentina di Italiano. Gare più agevoli per il Milan di Pioli e l'Atalanta di Gasperini. Dopo la 30ª ci sarà la sosta per le nazionali, durante la quale l'Italia di Roberto Mancini si giocherà l'accesso al mondiale in Qatar di quest'anno, prima contro la Macedonia del Nord e poi, in caso di successo, contro la vincente della sfida fra Portogallo e Turchia. Entrambe le gare dei bianconeri saranno visibili solo su Dazn. Ma andiamo a vedere il quadro completo dei due turni.