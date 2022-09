Juve, Zakaria in prestito al Chelsea: lo svizzero dice già addio

Dopo la cessione di Arthur al Liverpool, avvenuta in mattinata, la Juventuscontinua il suo lavoro sul fronte delle cessioni, principalmente sul centrocampo. E' infatti quasi fatta per Zakariaal Chelsea, in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista svizzero, arrivato a Torino nel calciomercato di gennaio, è già sul piede di partenza.