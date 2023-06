La Juventus ha terminato la stagione ed è in vacanza in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per il 10 luglio alla Continassa. Per quella data i bianconeri faranno ritorno a Torino ed inizieranno a preparare la prossima stagione, che dovrà vederli protagonisti ed in lotta per vincere il campionato. Per fare questo ci dovrebbero essere molti movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita, per garantire la massima qualità della rosa.