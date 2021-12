Arthur: “Mi manca il caldo del Brasile. Buffon una leggenda, la pizza..”

Il brasiliano è stato protagonista del format della Juventus "60 seconds challenge" ed ha risposto alle domande dei tifosi e alle curiosità circa i suoi gusti e le sue abitudini

La Juventus riprenderà oggi gli allenamenti alla Continassa, con il gruppo che si ritroverà agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare al meglio la seconda parte della stagione. Gennaio sarà da subito un mese molto impegnativo per i bianconeri, che ora si trovano a quattro punti di distanza dal quarto posto occupato dall'Atalanta, e sono determinati a recuperare il terreno perso nel girone di andata. Per farlo la squadra torinese inizierà dalla partita contro il Napoli, per poi andare a Roma, giocare contro l'Udinese e chiudere il mese contro il Milan. Nel mezzo il ritorno della Coppa Italia con la sfida alla Sampdoria e la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter.