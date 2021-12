Chiesa e Girelli vincono il Pallone Azzurro 2021

Il premio della FIGC riservato a coloro che si sono distinti nell'anno passato con le rispettive selezioni calcistiche è stato conquistato da due giocatori bianconeri

La Juventus ha ripreso oggi gli allenamenti alla Continassa in vista della ripresa del campionato, che la vedrà subito giocare, nel giro di una settimana, contro il Napoli, la Roma e l'Inter nella partita valevole per la finale di Supercoppa Italiana in programma a San Siro. Poi i bianconeri se la vedranno contro Udinese, Sampdoria in CoppaItalia e Milan, per finire un mese che dirà molto di quello che sarà il proseguo della stagione bianconera.

Intanto però sono arrivati due riconoscimenti per la società, sia a livello maschile che a livello femminile: Federico Chiesa e Cristiana Girelli sono stati infatti premiati con il Pallone Azzurro 2021, premio della FIGC riservato al giocatore che si è distinto maggiormente e meglio ha fatto con la maglia della Nazionale. I due sono stati i preferiti dei tifosi, che hanno votato sul sito della Federazione. Questo il comunicato con cui sono stati annunciati i due vincitori.

"Federico Chiesa e Cristiana Girelli si sono aggiudicati il Pallone Azzurro 2021. I due attaccanti sono stati acclamati come i migliori dell’anno per la Nazionale maschile e per la Nazionale femminile dagli oltre 8000 voti espressi dai tifosi registrati al sito www.figc.it, che hanno preso parte al sondaggio dal 14 al 30 dicembre.

Forte di 17 presenze, 3 gol e un Europeo vinto nel 2021, Chiesa si è imposto con il 46% delle preferenze, superando Nicolò Barella (20%) e Leonardo Spinazzola (14%). Mentre Cristiana Girelli, che nell’ultimo anno ha totalizzato 9 presenze in azzurro con ben 9 centri, ha convogliato su di sé il 44% dei voti, precedendo Barbara Bonansea (26%) e Valentina Giacinti (17%).

Chiesa e Girelli sono emersi come vincitori da una griglia di cinque candidati per ognuna delle due nazionali (Barella, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Spinazzola e Bonansea, Cernoia, Giacinti, Girelli, Pirone), composta attraverso i voti dei Tifosi che hanno partecipato ai sondaggi per il migliore azzurro e la migliore azzurra tenutisi in occasione delle gare del 2021." (FIGC.it)