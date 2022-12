Berlusconi shock: “Se battiamo la Juve porto le t**** nello spogliatoio”

Silvio Berlusconi torna a far discutere. Il leader di Forza Italia e patron del Monza ieri ha partecipato alla cena di Natale del club per scambiare gli auguri con la squadra e gli sponsor. Il numero uno biancorosso, nel corso della serata ha preso la parola e, come spesso gli è accaduto, non è stato banale. Berlusconi ha esordito con la felicità di essere in Serie A: "Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo!".