Ardoino (CEO Tether) spinge: “Voglio riportare la Juve ai suoi antichi splendori”

Le parole di Paolo Ardoino, CEO di Tether, società che possiede il 10% delle azioni della Juve: "Comprare altre azioni? Presto per dirlo"

Mancano ancora due partite al termine della stagione ma è impossibile dire che l’annata della Juve sia stata un successo. La squadra di Tudor è al momento quarto in classifica ma dovrà lottare con le unghie e con i denti per difendere la qualificazione alla prossima Champions League dagli attacchi avversari. La scelta di puntare su Thiago Motta si è rivelata infruttuosa e il mercato fatto da Giuntoli è stato per gran parte fallimentare: Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez hanno deluso, con il solo Thuram ad aver convinto. Per la Vecchia Signora sarà l’ennesima stagione da zero tituli. Serve una svolta.

Juve, le parole di Ardoino

Intervenuto durante l'evento Chapeau Live Paolo Ardoino, CEO di Tether azienda che ora possiede il 10% delle azioni della Juve, ha detto: "Voglio provare a riportare la Juventus ai suoi antichi splendori e vittorie, usando un modo di gestire più internazionale. Questo significa puntare su una crescita generale attraverso investimenti, con l'obiettivo di vincere e di essere più vicini ai tifosi, cosa che forse ora manca un po'. Significa anche guardare a un contesto più ampio, non solo locale. Se penso di comprare altre azioni? È troppo presto per dirlo. Prima vogliamo capire come lavora la dirigenza e poi prenderemo una decisione".