Arbitraggio Genoa-Juve, Caressa: “Per Massa il VAR non esiste”

Intervenuto su Radio Deejay Fabio Caressa ha parlato dell'arbitraggio di Massa nel corso del match tra Genoa e Juve

Intervenuto su Radio Deejay Fabio Caressa ha parlato dell'arbitraggio di Genoa-Juve: "Alcuni vengono chiamati al Var e alcuni no. Massa mai: in Napoli-Inter per il fallo su Lobotka, in Parma-Palermo non è andato per un fuorigioco di posizione. Ieri in Genoa-Juve in nessuno dei due episodi".

"Come mai alcuni vengono chiamati e alcuni no? Cambia qualcosa nei voti che prendono e nella loro classifica di fine anno? Per Massa il var non esiste - ha continuato -. È inaccettabile che dopo così tanto tempo siamo ancora qua a dover spiegare il protocollo. Non parliamo di complotto e non c’entrano le squadre, parliamo di questione arbitrale".

"Ci sono arbitri più protetti e meno chiamati al Var. Se ne esce in un solo modo: come c’è la squadra dell’arbitro con arbitro e guardalinee ci deve essere la squadra con guardalinee e Var. Il varista non deve fare l’arbitro. Sono due mestieri diversi", ha concluso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.