Calvarese: “Dov’era il VAR? Rigore netto e manca un rosso a Malinovskyi”

Il braccio largo di Mattia Bani era meritevole di calcio di rigore. Questa sentenza si può definire quasi assodata. Tuttavia, ciò su cui bisogna cercare di ragionare è un altro aspetto: perchè il VAR non è intervenuto di fronte a un chiaro ed evidente errore. Il protagonista è di nuovo l'arbitro internazionale Massa, dopo le polemiche sorte dopo Napoli-Inter. Questa è la riflessione che ha provato a fare anche Gianpaolo Calvarese , il quale messo nel mirino l'assistenza tecnologica e i suoi operatori, rei di aver commesso un'errore ancora più grave rispetto a quello del direttore di gara di Imperia. Di seguito, proponiamo le parole che l'ex arbitro ha pronunciato a Tuttosport in merito alla moviola di Genoa-Juve :

Il giudizio di Calvarese

"Siamo all’inizio del secondo tempo, poco dopo l’1-1 di Gudmundsson: il difensore rossoblù ha una postura rischiosa e arriva l’impatto col pallone mentre il braccio è piuttosto largo. Guardando il replay si nota una deviazione (nulla conta). Manca un penalty per la Juve ed è strano che il VAR non sia intervenuto: in questa stagione abbiamo visto rigori assegnati per tocchi di braccio molto meno evidenti di questo. Nel finale, solo giallo per Malinovskyi che interviene pericolosamente su Yildiz: la decisione giusta sarebbe stata l’espulsione, per attitudine, velocità e punto di contatto".