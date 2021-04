Appendino: “Pirlo una scommessa, gli darei ancora fiducia”

Anche quest’oggi, la Juventus si ritroverà alla Continassa per continuare la preparazione alla trasferta di Bergamo di domenica prossima, quando la squadra sarà ospite dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bianconeri arrivano dai...

Anche quest'oggi, la Juventus si ritroverà alla Continassa per continuare la preparazione alla trasferta di Bergamo di domenica prossima, quando la squadra sarà ospite dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bianconeri arrivano dai due successi consecutivi in campionato contro Napoli e Genoa, che hanno cancellato le brutte prestazioni offerte contro Benevento e Torino, rilanciandosi così al terzo posto in classifica in piena zona per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In calendario, ora, c'è uno scontro diretto, visto che la formazione bergamasca si trova al quarto posto ad un solo punto di distanza e, vincendo, supererebbe i campioni d'Italia in carica.

Da qui a fine stagione, inoltre, ogni risultato sarà importante per determinare il futuro di Andrea Pirlo in panchina. Il tecnico, la cui squadra è stata fin qui protagonista di una stagione troppo altalenante, ha a disposizione ancora otto partite di campionato e una finale di Coppa Italia, sempre contro i nerazzurri atalantini, per guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione. In caso di debacle totale, invece, molto probabilmente la Juventus procederà con l'esonero del terzo allenatore nelle ultime tre stagioni, affidando poi la squadra ad un altro tecnico. Il clima attorno all'ex centrocampista, come si può intuire, non è certamente dei migliori ma c'è ancora chi, nonostante un'annata non certamente delle migliori, ha ancora fiducia in lui.