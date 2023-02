Ultim’ora Gazzetta: “La Juve li vuole tutti e tre” / Mercato

Il futuro della Juventus è decisamente incerto. La Vecchia Signora non sa ancora se disputerà le competizioni europee il prossimo anno, ma ci sono già le idee chiare su quello che sarà il diktat del club bianconero. Una squadra sempre più italiana. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza piemontese vorrebbe tornare al caro vecchio made in Italy che ha portato a tanti successi la Juve negli anni passati.

Fagioli e Miretti si sono dimostrati all'altezza della Serie A, soprattutto il primo, cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi. Bonucci è il capitano e senatore di questa squadra, Locatelli il faro del centrocampo, mentre Chiesa la stella più luminosa dei talenti nostrani. Senza dimenticare i vari Rovella, Ranocchia, Nicolussi Caviglia in prestito in giro per l'Italia. La Gazzetta rivela tre obiettivi italiani concreti per la Juventus in estate. Tutti e tre giocano a grandi livelli in Serie A<<<