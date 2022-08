Annullata Juventus-Atletico Madrid: la nota della società

Com'era emerso nel corso delle ultime ore, non si disputerà l'amichevole tra i bianconeri e i Colchoneros, per motivi di sicurezza nell'area.

redazionejuvenews

Come era stato anticipato dalla stampa israeliana e dal Mundo Deportivo, non si disputerà la partita tra Juventus e Atletico Madrid a Tel Aviv, l'ultimo test del precampionato di entrambe le squadre. Gli eventi delle scorse ore, infatti, hanno reso impossibile svolgere l'evento con le adeguate misure di sicurezza. Come riportato dai media palestinesi, una serie di missili israeliani ha colpito diversi obiettivi nella Striscia di Gaza, con almeno otto vittime e molti feriti. Visto il timore di rappresaglie in risposta a questi attacchi, di cui è già arrivata qualche minaccia non poteva più essere garantita la sicurezza delle squadre e degli spettatori.

Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale della Juventus: "In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata.

A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà.

I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni".

Resta ora da capire se la sfida si giocherà in un'altra location e in caso quale verrà scelta. Secondo Tuttosportc'è in ballo anche l'ipotesi di giocare a Torino, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva. In caso contrario, il prossimo impegno sarebbe direttamente la prima di campionato contro il Sassuolo, nel monday night di Ferragosto.