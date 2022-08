Ceccarini: “La Juve punta forte su Paredes: affare ben indirizzato”

Il giornalista, esperto di calciomercato, su Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulle varie trattative in corso della Juventus e non solo.

redazionejuvenews

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, su Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulle varie trattative in corso per i bianconeri. Queste le sue parole: "In casa Juventus è il momento delle valutazioni. Ci sono alcune priorità da sistemare anche a causa dell’infortunio di Pogba. Anche se è stata scelta la strada della terapia conservativa, è chiaro che per almeno un mese e mezzo il forte centrocampista francese sarà fuori e quindi ecco che per per le prime giornate di campionato non potrà essere a disposizione. La Juventus sta già lavorando da tempo a un altro colpo e ha deciso di puntare forte su Paredes. La posizione del Paris Saint Germain si è un po’ ammorbidita e la richiesta è scesa a 15 milioni di euro. Il club bianconero vorrebbe puntare su una formula di prestito con diritto di riscatto. La sensazione però è che l’affare sia ben indirizzato e che a breve potrebbero esserci novità".

Anche il fronte delle uscite è attivo: "Per quanto riguarda le cessioni, la Juventus continua a lavorare con il Valencia per Arthur. Ancora non c’è l'accordo sull’ingaggio, nel senso che la società spagnola non vuole partecipare più di tanto e quindi alla fine servirà uno sforzo generale per chiudere l’affare. Intanto se dovesse partire Rugani (per il quale a oggi la Sampdoria sembra essere in vantaggio), la Juventus dovrà prendere un difensore. Difficile possa essere Milenkovic, che costa 15-20 milioni di euro. Il centrale serbo oggi è più vicino a rimanere alla Fiorentina e a rinnovare il contratto fino al 2025".

Il Napoli insiste per Raspadori, che era stato cercato anche dalla Vecchia Signora: "Per quanto riguarda l’attacco il Napoliha tentato l’affondo per Raspadori, che potrebbe andare a colmare il vuoto lasciato da Mertens. Con il Sassuolo c’è ancora distanza ma il Napoli proverà un rilancio per tentare di chiudere l’affare".