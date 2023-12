Angelozzi: “Soulè e Barrenechea scommesse studiate”

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Monza nella partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per rimanere in scia dell'inter, con i nerazzurri impegnati domenica a Napoli.

Il direttore dell’area tecnica-operativa del Frosinone Guido Angelozzi, ha parlato dei giovani presi in prestito dalla Juventus e di Federico Gatti, che ha fatto il percorso inverso: " Sono scommesse studiate, non è che li prendo a caso dalla strada. Con il mio staff, avevamo recensito Soulé e Barrenechea già in Primavera".

"Gatti è arrivato con un anno di ritardo perché non potevo presentarmi in B con due calciatori presi dalla D! Aveva lo stesso procuratore di Boloca, gli dissi: ’Trovagli squadra per il prossimo anno, poi lo compro io’. Fece un provino alla Pro Patria e andò bene. A gennaio andai a fare una proposta alla società, ma rifiutarono. Conobbi però Federico per la prima volta dal vivo e fu subito empatia. Alla prima stretta di mano, quasi me la spezza per quanto strinse convinto. Non posso dimenticarlo. Nacque l’empatia che pochi mesi più tardi, quando tutti lo volevano, tra cui la Juventus per la Next Gen, lo portò a scegliere Frosinone".