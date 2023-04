Angelozzi: “Gatti ha la fisicità di Chiellini e il piede di Bonucci”

Guido Angelozzi , dirigente del Frosinone , ex squadra di Gatti , ha detto la sua a Tuttosport sul difensore bianconero . Ecco le sue parole: "Non sono stupito e lo dico senza voler fare il presuntuoso perché sono una persona abbastanza umile. Gatti secondo me è un giocatore davvero di alto livello, ma non lo dico adesso : lo avevo detto l’anno scorso a gennaio quando Federico Cherubini aveva creduto in lui facendo un investimento importante.

Lui capovolge il fronte. Interrompe l’azione avversaria e la ribalta in avanti. Ma lo faceva già da noi. Anzi, io l’ho seguito quando giocava in Interregionale: lo faceva allora, poi lo faceva in Serie C, lo faceva in Serie B e ora lo fa in Serie A. E’ un giocatore per me straordinario. In Italia giocatori forti come lui ce ne sono pochi. Ma non lo dico adesso che tutti si stanno accorgendo di lui, lo dicevo in tempi non sospetti. E ripeto: Federico Cherubini è stato un direttore lungimirante a puntare su Gatti".