Juve, Allegri: “Kean out, Pogba non è pronto per essere titolare”

Dopo la vittoria per 1-0 contro lo Sporting CP in Europa League, la Juve si prepara a sfidare il Sassuolo, match valido per la 30a giornata di Serie A. Alla vigilia della partita l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "Al momento posso solo dire che Kean non sarà disponibile per un affaticamento al flessore accusato ieri. Per gli altri devo valutare oggi in allenamento, i giocatori sono in una buona condizione fisica. Paredes fisicamente sta bene ed è pronto per giocare. Pogba non lo è. Ieri ha fatto venti minuti di allenamento con la palla, in quei venti minuti di parte intensa di allenamento. Oggi vediamo come sta, sicuramente può diventare un fattore se non per tutta la partita per i minuti in cui giocherà.