Cabrini: “Dybala lo vedrei benissimo in Spagna, su Zaniolo….”

Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando del calciomercato delle big, toccando diversi temi sui top player pronti a spostarsi in questa finestra di mercato, rinforzando le rose italiane. Ecco le sue parole sui ritorni di Pogba e Lukaku, acquisti importanti per Juventus e Inter, ma soprattutto per il campionato nostrano, in crisi di talenti da tanti anni: "Quelle mosse che coinvolgono Lukaku che torna all’Inter e Pogba che rientra alla Juve, o almeno così pare, le vedo certamente come acquisti importanti ma soprattutto come innesti di due autentici leader nei rispettivi reparti. Acquisti belli e mirati. Dybala all'Inter? Penso proprio di sì ma io lo vedrei benissimo in Spagna: sarebbe l’ideale per lui".