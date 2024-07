Anellucci: “Credo che Chiesa rimarrà a Torino…”

Claudio Anellucci, agente FIFA, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della permanenza di Chiesa.

Claudio Anellucci, agente FIFA, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione di Federico Chiesa. Ecco le sue parole a Station Radio: “Ho sempre sostenuto che, senza la Roma, Chiesa non si sarebbe mai mosso dalla Juve. Credo, pertanto, che l’esterno rimarrà a Torino. Thiago Motta non può non dargli un’opportunità. Se tornasse ad essere un giocatore devastante, non si potrebbe non puntare su di lui. Rinnovo? È anche un gioco delle parti. Nessuno può sapere come stanno le cose. Quando eravamo a Napoli e discutevamo dei rinnovi, c’erano sempre notizie fantomatiche che non rappresentavano la realtà. Tuttavia, se dovesse interrompersi il rapporto, il Napoli sarebbe obbligato a puntare su Federico”.