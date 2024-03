Anellucci: “Bremer difensore normale. La Juve può rinunciarci”

Claudio Anellucci ha parlato del possibile addio in estate di Gleison Bremer: per il procuratore, la Juve potrebbe rinunciare al difensore

Intervistato a Tmw Radio, Claudio Anellucci ha commentato le voci di calciomercato sul difensore della Juventus, Glaison Bremer. Per il procuratore, la Juve, nel caso di offerte importanti, dovrebbe considerare la cessione del brasiliano. Ecco le sue parole: "Io venderei sia Bremer che Chiesa e non mi strapperei i capelli. il rendimento di Chiesa nell'ultimo anno e mezzo è assolutamente insoddisfacente per un giocatore normale, per uno 'pompato' come Chiesa è inaccettabile. La Juve può rinunciare a entrambi. Bremer è un difensore normale, se arriva un'offerta folle credo che l'ad della Juve ci faccia più di un pensiero. Con i soldi dei due faresti un ottimo mercato".