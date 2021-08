Ancora Galeone: “Juve in prima fila per lo Scudetto. Ronaldo…”

Le parole del maestro di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

Il maestro e mentore dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, ai quali ha analizzato la squadra bianconera e l'impatto che il ritorno del tecnico toscano avrà sulla squadra a pochi giorni dall'inizio del campionato.

"Attacco? Se non conoscessi Massimiliano sarei preoccupato, ma sono sicuro che lui sistemerà tutto. Ronaldo? Se si trova l'assetto difensivo valido con lui si parte sempre da 1-0. È importante però avere una struttura e idee chiare, ecco perché ho parlato di Vlahovic: non è Benzema, ma è giovane, può imparare e si adatterebbe alla grande vicino a Ronaldo. Tra Dybala e Morata è una bella lotta per chi giocherà vicino a lui. Morata mi sembra un po’ involuto: fa più movimento, ma è meno freddo in area rispetto a quando arrivò la prima volta. Comunque Max una volta si inventò il 4-2... e quello che succede succede. Può inventarsi di nuovo qualcosa, ma prima deve trovare l’assetto difensivo".

"Sorprese? Chiesa può avere un impatto importante. Consideravo la spesa per lui eccessiva, visto che la Juve aveva già attaccanti esterni e aveva bisogno di un centrale difensivo di sinistra. Invece ha fatto un ottimo finale di campionato e un bellissimo Europeo. E ha ancora margini di miglioramento, anche se dovrebbe essere meno plateale in certe cadute e certe proteste. In difesa? Benedetto il giorno in cui Chiellini ha firmato, ma alle sue spalle non c’è un mancino e può essere un problema, perché De Ligt e Bonucci in quella zona hanno dei limiti".

"Per lo scudetto la Juve è da sola in prima fila, soprattutto dopo che l’Inter ha ceduto Lukaku. Delle altre, il Napoli secondo me è il più pronto a lottare. In Champions Max ha sempre fatto bene: arrivare tra le prime quattro sarebbe già da fenomeni, poi tutto può succedere".