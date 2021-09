Cristiano Ronaldo, l’ex Juventus entra nel Guinnes World Records

L'ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo entra nella storia e batte il record di gol segnati con la maglia di una nazionale.

Nei giorni scorsi il classe 1985 aveva già espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto con la sua nazionale, attraverso un bellissimo messaggio: “Di tutti i record che ho infranto nella mia carrieraquesto per me è davvero speciale, uno di quei traguardi di cui andare particolarmente fiero. Prima di tutto, per quanto è speciale per me rappresentare il mio paese. Perché so che sto difendendo il Portogallo e mostrando al mondo di che pasta siamo fatti noi portoghesi. E poi per l’impatto che le competizioni per nazionali hanno avuto su di me crescendo, quando guardavo i miei idoli sfidarsi in Mondiali ed Europei con la maglia dei propri paesi. E perché segnare 111 gol per il Portogallo significa aver vissuto 111 momenti come questo in Algarve. Momenti di unità e felicità per milioni e milioni di cittadini portoghesi in tutto il mondo. Sono loro che ripagano ogni mio sacrificio.