Anche Cherubini squalificato: Juventus alla ricerca di un direttore sportivo

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti in classifica dalla Corte d'Appello del CONI in merito all'inchiesta sulle plusvalenze, con la squadra bianconera che sconterà la penalizzazione nel campionato in corso, e che è stata l'unica squadra coinvolta ad essere sanzionata. I bianconeri sono così tornati a 22 punti, ed occupano il decimo posto in classifica con 25 lunghezze di distacco dal napoli capolista.