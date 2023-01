Mercato Juve – Non firma! Pronti altri 100 milioni / Raffica di news

Il ritorno di Chiesa al gol dopo 375 giorni dall'infortunio poteva essere un motivo di giubilo per la Juventus, ma dopo la sentenza pesantissima della Corte Federale d'Appello rimane poco da sorridere in casa bianconera. I 15 punti di penalizzazione che spediscono i bianconeri al 10° posto in classifica costringono i ragazzi di Allegri ad una rimonta ancora più clamorosa per entrare fra le prime 4. Bisogna essere realisti, a meno di un ribaltone al quale speriamo tutti, il mercato della Vecchia Signora sarà palesemente condizionato dagli ultimi eventi. Ciò non vuol dire che non si cercherà di rinforzare la squadra. In società hanno già diverse idee accessibili in entrata, mentre si cominciano a valutare seriamente anche delle uscite pesanti<<<