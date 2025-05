Amelia: “Perin ha fatto bene a restare così tanti anni alla Juve”

Perin avrebbe dovuto lasciare la Juve? Le parole di Marco Amelia intervistato da Il Romanisa sul portiere bianconero

Con 9 partite giocate tra tutte le competizioni, 8 gol subiti e 3 porte inviolate, Mattia Perin anche questa stagione si è dimostrato un’alternativa di lusso per la Juve. Non sono tante le squadre in Italia e in Europa ad avere un secondo portiere così affidabile, in grado di sostituire alla perfezione il titolare. Proprio per questo secondo molti Perin avrebbe meritato una chance lontano dalla Juve, in una squadra che gli potesse garantire più minuti e spazio. Il portiere italiano ha però sempre rifiutato qualunque offerta, desideroso di restare a Torino a difendere i pali bianconeri.

Juve, le parole di Amelia su Perin

Intervistato da Il Romanista l'ex portiere Marco Amelia, che per anni è stato il vice di Buffon in Nazionale, ha detto: "Non penso che Perin abbia sbagliato a restare così tanti anni alla Juventus, seppur da secondo. Parliamo di uno dei club più importanti al mondo, consente di crescere. Stando in quel club si impara di più anche per quel che riguarda il dopo carriera. Con la Juventus si è tolto comunque grandi soddisfazioni. E sono sicuro che se potesse tornare indietro non cambierebbe scelta".