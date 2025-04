Amauri: “Se la Juve manca la Champions sarà un fallimento”

Amauri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della stagione in corso.

Amauri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole ad un evento, riportare da TMW: “Vlahovic e Kolo Muani fanno fatica? Non è solo colpa degli attaccanti, è tutta la stagione che sta andando un po’ così e questo si riflette giustamente sugli attaccanti, perché loro devono fare gol. Però i palloni gli devono anche arrivare. E’ tutta la stagione che è andata male, non dipende dal singolo giocatore”.

Sulla stagione in corso

"Mi auguro che il prossimo anno la Juve possa aggiustare questi problemi e tornare quella che abbiamo sempre visto, competitiva. Se la Juventus non va in Champions, è un fallimento? Totale purtroppo…".