Altafini rassicura: “Milan-Juve non sarà decisivo per lo scudetto”

Intervistato da Tuttosport il doppio ex Josè Altafini ha parlato del match tra Milan e Juve: "È presto, questo Milan-Juventus non sarà decisivo per la vittoria del campionato. Gli scontri diretti non determinano mai chi arriva primo. Lo scudetto si vince contro le piccole: in quelle partite si perdono punti pesanti, che fanno poi la differenza all’interno di una stagione".