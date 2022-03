Altafini: “Se la Juve lascia andare Dybala non è una perdita gigantesca”

Altafini ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus e sulla sconfitta in Champions League contro il Villarreal.

José Altafini , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb.com, parlando dei bianconeri e dell'eliminazione in Champions League. Ecco le sue parole sulla sfida di ieri sera: "Le squadre spagnole ma anche quelle inglesi lottano e non mollano. E se perdono corrono come ossessi. Da noi invece le squadre non hanno questo carattere degli spagnoli o degli inglesi: credono nelle loro capacità e succedono questi disastri . Nel primo tempo comunque la Juve meritava di vincere, ci sono state tre occasioni da gol, la traversa di Vlahovic e le parate del portiere. Nel secondo tempo i giocatori sono entrati senza quella grinta degli spagnoli o degli inglesi."

Su Dybala, ancora in bilico per il futuro vista la situazione spinosa del contratto non ancora risolta: "Forse pensavano che fosse tutto dovuto, magari erano convinti che prima o poi avrebbero vinto. Dybala non so se stava male o no, ma uno con la sua fantasia che entra a partita quasi finita è strano, anche se i grandi giocatori pure in cinque minuti risolvono le gare. Da quando è arrivato dal Palermo non è migliorato ma è rimasto nel suo standard. Non cambia la squadra, è una pedina della squadra. Se la Juve lo perde è una perdita non gigantesca."