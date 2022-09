Juve, al lavoro senza i nazionali: tre infortunati provano il recupero

La Juventus si è allenata a Vinovo con la Next Gen, senza i giocatori impegnati con le nazionali. Allegri spera di recuperare tre giocatori

La Juventusoggi è tornata ad allenarsi a Vinovo, insieme alla Next Gen. Erano assenti ovviamente i quattordici giocatori chiamati dalle rispettive nazionali. Massimiliano Allegriquindi si ritrova a lavorare con un gruppo decisamente ridotto. La sosta quindi sarà il momento per fare riflessioni interne, tra staff tecnico e dirigenza, ma anche per cercare di recuperare i tanti giocatori infortunati. In questo avvio di stagione infatti la rosa non è mai stata al completo.

Al di là dei lungodegenti come Kaio Jorge, Marley Aké, Federico Chiesa e Paul Pogba, ci sono tre giocatori che possono essere recuperati in questa sosta: Alex Sandro Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Per tutti e tre l'obiettivo è quello di essere a disposizione per la gara in programma domenica 2 ottobre contro il Bologna. Una gara che non può essere sbagliata, soprattutto dopo la sconfitta di Monza.

Il terzino brasiliano si era fermato per un problema al flessore della coscia sinistra accusato dopo la sfida con la Salernitana. Il centrocampista invece aveva accusato un affaticamento muscolare. Per entrambi il recupero per la partita contro i rossoblù è scontato. Il francese ex PSG invece è tormentato da un dolore al polpaccio: Allegri spera che durante la pausa il problema venga finalmente risolto.