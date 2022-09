Nicolato: “Miretti? Darà soddisfazioni, potrebbe essere un De Bruyne”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inghilterra, il c.t. dell'Under 21 ha parlato del centrocampista bianconero

redazionejuvenews

Fabio Miretti è una delle poche note liete di questo difficile inizio di stagione in casa Juventus. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio bianconero, si era affacciato nella scorsa stagione in prima squadra. Massimiliano Allegriinfatti lo aveva aggregato in pianta stabile al gruppo per ovviare all'emergenza infortuni che aveva colpito il centrocampo nella seconda parte di stagione. Quest'anno poi, complice anche l'assenza di Paul Pogba, il classe 2003 ha trovato nuovamente spazio, dando quasi sempre delle buone risposte sul campo.

Ora il centrocampista bianconero è impegnato con l'Italia Under 21 e di lui ha parlato il commissario tecnico Paolo Nicolato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara con l'Inghilterra, il tecnico azzurro si è espresso così: "È un giocatore bravo, tecnicamente molto bravo. È una mezzala offensiva, ma nei ruoli di centrocampo può giocare ovunque. Ha nel primo controllo la qualità migliore, sempre molto pulito e che dà direzione. Sa calciare bene in porta, deve migliorare alcuni aspetti del gioco come tutti a questa età".

Un giovane dal futuro brillante: "Sono certo che questo ragazzo darà soddisfazioni, c’è fisico e intensità. Qualche miglioramento della fase difensiva si può fare. Se ricorda qualcuno? Non saprei dirti su due piedi chi mi ricorda, potrebbe essere un De Bruyne se proprio vuoi un titolo per domani… ma io non lo farei questo titolo".