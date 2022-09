Morata: “Allegri voleva che io giocassi con Vlahovic”

Il club bianconero del resto ha provato anche a intavolare delle trattative con i Colchoneros , per quella che sarebbe stata la terza esperienza in bianconero del giocatore. Ma il club madrileno non ha voluto muoversi dalla cifra dei 35 milioni che erano stati pattuiti due anni fa per il riscatto e la Juve poi ha fatto altre scelte, virando su Milik .

Morata intanto è tornato a parlare dei retroscena di mercato che lo hanno riguardato. Ai microfoni del programma El Larguero, l'attaccante ha raccontato come sono andate le cose: "È vero, c'è stato un interesse da parte del Barcellona. Mi ha chiamato Xavi, abbiamo parlato di calcio, di tutto. È stato un piacere, ho apprezzato che un allenatore ed ex giocatore come lui contasse su di me, mi ha fatto sentire bene. Ho avuto 4-5 proposte buone, ma Allegri ha bloccato tutto. È stato chiaro: 'Voglio che resti, ti voglio vedere giocare con Vlahovic', mi disse. Per me era uno sforzo giocare sulla sinistra, ma l'ho fatto".