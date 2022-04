Juve, oggi alla Continassa lavoro sulla tecnica. Domani Allegri alle 14

Oggi esercitazioni sulla tecnica durante l'allenamento della squadra bianconera, in vista della partita del primo maggio contro il Venezia.

redazionejuvenews

Domenica Primo Maggio la Juve tornerà in campo. La squadra bianconera ospiterà il Venezia nel lunch match delle 12:30. Gli arancioneroverdi si presenteranno all'Allianz Stadium per la prima volta senza Paolo Zanetti, esonerato in settimana dopo 8 sconfitte consecutive. La squadra della laguna aveva iniziato bene il campionato, ma nel girone di ritorno è letteralmente crollata fino a raggiungere l'ultimo posto, pur con una partita in meno, da recuperare giovedì prossimo contro la Salernitana. In panchina ci sarà Andrea Soncin, tecnico della Primavera.

La squadra bianconera invece è reduce dalla vittoria in casa del Sassuolo e, complice la crisi di risultati del Napoli, ora può puntare anche a qualcosa in più del quarto posto, ormai messo in cassaforte dopo l'ultimo turno. La squadra di Spalletti ora dista solo un punto e quindi il terzo posto sarà l'obiettivo da puntare per queste ultime 4 giornate di Serie A. A partire dalla partita contro il Venezia. Allegri dovrà far fronte alla solita emergenza a centrocampo, farà qualche rotazione in difesa e potrebbe puntare su una formazione a trazione anteriore con un 4-2-3-1di qualità. Andiamo ora a leggere il report del lavoro di oggi alla Continassa, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"VENERDÌ DEDICATO ALLA TECNICA AL TRAINING CENTER

Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista del prossimo appuntamento in campionato.

Domenica, alle 12:30, all’Allianz Stadium la Juve affronterà il Venezia nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. L’obiettivo è quello di dare continuità alle due importanti vittorie contro la Fiorentina, in Coppa Italia, e contro il Sassuolo. Oggi i bianconeri si sono trovati al Training Center nuovamente al mattino e il programma ha previsto inizialmente un torello in spazi ristretti, per poi passare a esercitazioni per lo sviluppo della manovra palla a terra prima di chiudere la sessione con una partitella. Domani sarà vigilia e come sempre Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa dopo l’allenamento del mattino. Appuntamento fissato per le 14:00, in diretta su Juventus TV dall’Allianz Stadium".