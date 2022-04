Mauro: “Tutti allo Stadium per la finale di Women’s Champions League”

L'ex attaccante di Tavagnacco, Fiorentina, Inter e Nazionale è ambassador della finale, che si giocherà nello stadio della Juve il 21 maggio.

Queste le parole dell'ex giocatrice al sito della Figc: "Sono onorata di essere stata nominata ambassador di un evento così importante come la finale di Women's Champions League. Non me lo aspettavo e per questo sono doppiamente felice: dopo anni di lavoro e sacrifici è uno splendido riconoscimento, e per questo ringrazio il Presidente Gravinae la Presidente Mantovani per aver pensato a me. Nell'evento di oggi ho potuto conoscere centinaia di bambine e bambini, e ho visto tante facce sorridenti: dopo due anni così difficili, loro hanno bisogno più di tutti di ritrovare la socialità e di tornare a condividere spazi all'aperto. Ovviamente vi aspetto tutti il 21 maggio allo Juventus Stadium: sarà una grande serata di sport e uno splendido spot per il calcio femminile".