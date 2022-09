Juve, sono rientrati Fagioli e Gatti. Riposo per Bonucci

Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali, è tempo di tornare a pensare alla Serie A. Domenica sera la Juventus ospiterà il Bologna all'Allianz Stadium, in una gara in cui non sono più ammessi errori. La squadra di Massimiliano Allegri infatti prima della sosta aveva avuto una settimana da incubo. Prima c'era stata la sconfitta interna contro il Benfica, che ha messo in salita il percorso nel girone di Champions League. Poi era arrivata la sconfitta di Monza, che impone ora di non fare altri passi falsi in campionato.