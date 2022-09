Juventus: il calendario fino alla pausa del Mondiale

I bianconeri sono pronti a ripartire dopo la pausa per le nazionali, e saranno impegnati in un tour de force fino alla pausa per il Mondiale

redazionejuvenews

La Juventus è pronta a riprendere il suo cammino in Serie A dopo la pausa per le Nazionali, che ha visto molti giocatori della Vecchia Signora lasciare la Continassa per raggiungere le rispettive selezioni. Oggi a Torino sono rientrati i primi giocatori, con Massimiliano Allegri che domani riabbraccerà gli ultimi arrivati, per iniziare a preparare con il gruppo al completo la partita in programma domenica sera contro il Bologna, che avrà luogo tra le mura amiche dell'allianz Stadium.

Se i lungodegenti Pogba e Chiesa sono ormai prossimi al rientro in gruppo, il tecnico toscano recupererà, per la partita di domenica, molti uomini, mancati nelle scorse giornate. Se Di Maria sconterà la prima giornata delle due di squalifica, Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cuadrado e Milik torneranno a disposizione del tecnico, che spera che gli infortuni daranno pace alla squadra, in un periodo che, dal 2 ottobre al 13 novembre, data dell'ultima giornata prima del Mondiale, metterà sulla strada dei bianconeri dodici diverse partite.

In campionato i bianconeri, dopo la partita di domenica contro il Bologna, incontreranno il Milan, il Torino nel derby, Empoli, Lecce e Inter, per terminare con HellasVerona e con la sfida contro la Lazio. In mezzo le importanti sfide di Champion League contro il Maccabi, nelle due partite di andata e ritorno, e contro il Benfica, nella quale la squadra bianconera si giocherà la qualificazione.