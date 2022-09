Juve di nuovo al lavoro, Allegri ne recupera sette in vista del Bologna

La Juventus sta per riniziare la sua marcia in campionato dopo la pausa per le nazionali, con il tecnico che potrebbe recuperare alcuni giocatori

redazionejuvenews

Con la pausa per le Nazionali ormai alle spalle, la Juventus è pronta a tornare in campo per riniziare la sua marcia in campionato, con la convinzione e la voglia di invertire i risultati e il trend che fino ad ora ha caratterizzato la Serie A dei bianconeri. La partita per farlo sarà quella contro il Bologna, che arriverà ospite all'Allianz stadium domenica sera, nel posticipo in programma alle 20:45.

Per la partita contro i rossoblu Massimiliano Allegri, che in questa settimana ritroverà i Nazionali, recupererà anche alcuni dei suoi giocatori precedentemente infortunati. Se Di Maria sconterà la prima giornata di squalifica delle due ricevute, e Pogba e Chiesa sono ancora alle prese con i loro problemi, gli altri torneranno tutti a disposizione. Sei infatti saranno i calciatori a rientrare: Szczesny, Alex Sandro, Rabiot, Locatelli, Cuadrado e Milik, uomini che consentiranno al tecnico toscano di variare nelle soluzioni messe in campo. Oltre a loro sarà recuperato anche Miretti, rientrato dopo l'infortunio patito con l'Under 21 ma già a disposizione.

Dopo le buone prove concesse quindi, Szczesny riprenderà il posto in mezzo ai pali, e per il tecnico ci saranno anche molte più soluzioni al centro del campo, con il ritorno di Rabiot e di Locatelli. Oltre a loro anche Miretti sarà a disposizione, mentre con l'assenza di Di Maria, in avanti Milik potrebbe supportare Vlahovic. Dietro poi tornerà Alex Sandro, che dovrebbe da subito riprendere il suo posto sulla fascia.