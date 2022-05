Juve, l’antivigilia della finale di Coppa Italia alla Continassa

Mancano due giorni alla finale di Coppa Italia fra Juventus e Inter, mercoledì all'Olimpico di Roma. Ecco il report dell'allenamento odierno.

Ormai mancano solo due giorni alla finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Archiviata la sconfitta di venerdì a Marassi contro il Genoa, la squadra bianconera continua a preparare questa sfida, che può dare un significato diverso al finale di stagione. In campionato infatti la squadra di Max Allegri non ha più molto da chiedere: ormai il terzo posto è sfuggito, con il Napoli a +4, e la Champions League è già stata messa in cassaforte. La Coppa Italia quindi è l'ultima occasione per portare a casa un trofeo in questa stagione, come accade ormai da un decennio: l'ultima volta senza vittorie fu nel 2011 con Delneri. Andiamo a vedere cosa è successo oggi alla Continassa nel report pubblicato dal sito ufficiale della Juventus.