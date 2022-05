Juventus-Inter: i precedenti in finale di Coppa Italia

La squadra bianconera e quella nerazzurra si sfideranno mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma per l'ultimo atto della competizione nazionale

Agosto 1965: Inter-Juventus finale di Coppa Italia significa il confronto tra gli H.H., come si scriveva all'epoca, i due allenatori con le stesse iniziali. Da una parte Helenio Herrera, vulcanico mister nerazzurro, famoso per il suo eloquio e le sue formule, un personaggio che cattura l'attenzione dei media. Dall'altra Heriberto Herrera, il sergente di ferro bianconero, uomo dedito al lavoro e con una concezione di squadra dove tutti sono uguali. Favorita è l'Inter, campione d'Italia e d'Europa in carica: ma a Caselle, al ritorno dalla finale dell'Olimpico, è lo juventino a essere portato in trionfo in virtù dell'impresa ottenuta nel Derby d'Italia.