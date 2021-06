Allegri vota Dybala: pronto rinnovo e centralità nel progetto

La Joya pronta a rimanere in bianconero ed a prolungare il suo contratto

redazionejuvenews

La Juventus e Massimiliano Allegri stanno programmando la stagione che verrà, con il tecnico toscano che insieme al nuovo dirigente Federico Cherubini sta sondando il mercato alla ricerca di pedine per migliorare la squadra a disposizione dell'allenatore. Allegri, con il suo ritorno in bianconero, ha ottenuto da Andrea Agnelli molti poteri per quanto riguarda il mercato, che il tecnico farà proprio in sintonia con Cherubini. E la prima mossa che farà la società è quella di rinnovare il contratto di Paulo Dybala, in scadenza il prossimo anno e desideroso di legarsi ancora ai bianconeri.

Allegri ha scelto infatti la Joya come centro del suo nuovo progetto, con il numero 10 che verrà responsabilizzato e messo al centro del gioco bianconero. Per questo sono iniziati i contatti con l'argentino ed il suo entourage per il rinnovo del contratto, che al netto delle cifre sulle quali ancora non c'è un accordo, sembra una formalità, vista la voglia reciproca delle parti di continuare insieme. Alla notizia del ritorno di Allegri a Torino, Dybala ha mandato un messaggio al suo ex/nuovo tecnico, che lo ha per tutta risposta chiamato e rassicurato sul suo ruolo all'interno della Juventus.

Dybala, dopo un'annata difficile che lo ha visto anche escluso dalle convocazioni dell'Argentina, vuole riprendersi la scena, ed è pronto e carico per farlo con la Juventus. La Joya aspetta quindi la telefonata dei bianconeri per il rinnovo del contratto: dai 7 milioni a stagione che percepisce adesso, la Joya vedrà incrementare il suo stipendio fino ad una cifra che varierà tra gli 8,5 e i 10 milioni a stagione, ed avrà il compito di guidare la squadra il prossimo anno alla riconquista dello Scudetto e di quella Champions League che ormai manca da tanti anni, troppi per una società che negli ultimi anni è riuscita a riaffermarsi in tutta Europa.