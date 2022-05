Allegri: “Se sbagli tanto è normale perdere. Vlahovic troverà serenità”

Il tecnico della Juventus ha commentato la partita persa della sua squadra ieri sera contro il Genoa a Marassi e valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus ha perso ieri sera contro il Genoa a Marassi, subendo la rimonta dei rossoblu e perdendo la partita per 2-1 nei minuti di recupero, grazie ad un rigore segnato da Criscito. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha commentato la partita.

"C'è dispiacere di non aver vinto una partita che si era incanalata bene, alla fine dovevamo fare prima il 2-0 e non ci siamo riusciti.La cosa che dobbiamo migliorare, che poi è nelle caratteristiche dei giocatori, è che una volta uscito Arthur, una volta uscito Miretti, una volta uscito Paulo, non abbiamo avuto un giocatore che desse i tempi di gioco e che rallentasse un po' l'azione. Avevamo tutti contropiedisti e giocavamo la palla avanti e indietro. Facevamo un'azione loro e un'azione noi, magari tre azioni noi e una loro, ma quando sbagli tanti gol così è normale che poi vieni punito, il calcio è bestiale. Abbiamo vinto partite al 92esimo e stasera ci abbiamo lasciato le penne".

"Perdere dispiace sempre, ma a livello di classifica contava meno. Bisogna però fare tesoro di queste situazioni perchè mercoledì abbiamo la finale di Coppa Italia e non possiamo sbagliare assolutamente tutte queste occasioni. Vlahovic questa stasera ha fatto una delle migliori partite a livello tecnico, ha giocato bene tecnicamente. Anche lui l'ho tolto perchè gioca tanto, avevo Morata fresco in panchina, Kean stava facendo bene e l'ho fatto un pochino rifiatare. Ma della prestazione di Vlahovic stasera sono molto contento per come ha giocato tecnicamente".

"Io sono sempre stato attaccato come se ce l'avessi con Vlahovic: un giovane ha meno gare degli altri in Serie A. Attraverso queste deve trovare un equilibrio, e piano piano lo troverà. Troverà serenità per giocare a ritmo giusto a livello mentale, sono step che deve fare. Ora che non fa gol, si sente in difetto ma non è così. Glielo dico, ci parlo, stasera la sua gara è tecnicamente buona. Giocasse sempre così sarebbe un bene per la squadra".