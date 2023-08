Allegri: “Vlahovic è il centravanti della Juve. Kaio ha movenze da grande”

La Juventus ha vinto ieri sera il test amichevole contro la JuventusNextGen, classica partita in famiglia dei bianconeri, andata in scena all'Allianz Stadium invece che a Villar Perosa come ogni anno, in occasione dei festeggiamenti per il centenario di proprietà della famiglia Agnelli. La prima squadra ha vinto per 8-0, con Massimiliano Allegri che ha avuto molti spunti dalla partita.