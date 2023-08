Lukaku-Juventus, scoppia il caos! Ora che farà Giuntoli? | Mercato

Nuovi aggiornamenti relativi alla telenovela che dovrebbe portare Lukaku alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

Matteo Benedetti

La Juventus vuole prendere Lukaku. Lukaku, vuole venire alla Juventus. Su questo, oramai, non ci piove. Indiscrezioni che abbiamo raccolto con la nostra squadra mercato in queste ore raccontano di come Giuntoli sarebbe pronto - praticamente - all'assalto per garantirsi l'ex Inter. Ma nell'ambiente bianconero sta succedendo di tutto.

Calciomercato Juventus: i tifosi hanno le idee chiare — Dopo lo striscione che avrete sicuramente visto, adesso c'è di più. Allo stadio per l'amichevole di oggi, i tifosi bianconeri - non tutti, ma molti di loro - hanno intonato dei cori che suonano come un chiaro messaggio alla società: "Noi Lukaku non lo vogliamo!". Un coro fortissimo a cui si sono uniti degli applausi a Vlahovic. Una situazione surreale. Davvero. Allegri, sembra non azzeccarne una. E mentre lui è sicuro - o almeno così si dice - che Lukaku possa essere il nome giusto per lo scudetto, tutto il resto del mondo bianconero (o gran parte di esso) sembra pensarla diversamente. Ma c'è di più. Poco fa è arrivata un'altra notizia pesantissima.

Secondo quanto viene riportato da SkySport, il Chelsea avrebbe detto di no allo scambio con Vlahovic. E adesso, Giuntoli, dovrà decidere cosa fare. Se vendere altrove Vlahovic e con quei soldi puntare dritto su Lukaku oppure se prendere tempo e vedere se il Chelsea, piano piano, si potrà convincere. La situazione rimane delicata e complessa. Giuntoli vorrebbe far contento Allegri con Lukaku ma adesso, sembra tornare tutto in bilico. Detto questo, parlando di futuro, occhio. Giuntoli avrebbe già preso un'altra decisione pesantissima<<<