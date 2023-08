Udinese-Juve 0-3: inizio di stagione perfetto per i bianconeri

Pronti, partenza, via: con il gol di Chiesa dopo pochi minuti di gioco la stagione della Juve è cominciata come meglio non avrebbe potuto. Una rete importante, segnata da un giocatore che la scorsa annata non era riuscito a convincere ma che ora punta a tornare determinante. A colpire non è però solo il risultato quanto più il gioco espresso dalla squadra di Allegri, stranamente offensivo e soprattutto aggressivo. I bianconeri sono scesi in campo con rabbia e determinazione, pressando alto l'Udinese e costringendola a sbagliare. Non è un caso quindi che nel primo tempo insieme a Chiesa abbiano segnato anche Vlahovic su rigore e Rabiot su errore in uscita di Silvestri. Una prima frazione di gioco perfetta, 3-0.