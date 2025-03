Allegri può tornare in Serie A: il Milan ci pensa

Milan, le parole di Conceicao

Negli ultimi giorni a peggiorare la situazione di Conceicao ci ha pensato un suo, ormai ex, portavoce. A proposito il tecnico portoghese in conferenza stampa ha detto: “Mi dispiace di questa situazione. Voglio capire nelle sedi legali cosa sia successo, non si capisce perché questo ex collaborare lo abbia fatto. Forse per cattiveria. Lo dico pubblicamente. Dispiace anche per chi lavora al Milan. Ibrahimovic e Moncada sono stati vicino alla squadra tutta la settimana. Abbiamo parlato tutti insieme. Abbiamo lavorato con tutto il gruppo a disposizione. Anche Florenzi è rientrato. Sono contento per il lavoro della squadra: tutti sono coinvolti. Risponderà nelle sedi legali”. Nel frattempo Balzarini lancia una notizia bomba su Vlahovic <<<